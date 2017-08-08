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﻿同軍人交流拍攝經歷 劉偉強談爆破最難忘

2017-08-08 列印
■劉導演指爆破用的炸藥包俗稱「糯米雞」，有唔同Size，「靠近演員的用最小，愈遠愈大，整部電影炸了超過3萬個『糯米雞』。」
■有軍人留意到電影配樂與別不同，令劉導演非常驚喜。
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　　超過兩年時間籌備的《建軍大業》上周上映，劉偉強導演在上映夜與300多位軍人在香港昂船洲海軍基地欣賞電影，之後劉導演跟軍人分享拍攝經歷，現場充滿笑聲同掌聲。

　　劉導演表示當初接到邀請執導《建軍大業》時心情忐忑，提到最令人難忘的爆破場面，劉導演說：「花了2年時間搜集資料和實地考察，最花時間是準備爆破場面，因為同時間有200個爆點，全部場景都被炸掉，只可以拍一次，所以請來爆破師、武術指導及軍事專家，一個鏡頭就花了最長3個月去排練。」
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