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﻿鄧梓峰告別「巴斯光年星際歷險」

2017-08-08 列印
■因為百發百中，鄧梓峰輕易取得31萬分，即場獲頒贈巴斯光年特別版徽章及紀念貼紙。
■對於設施即將告別樂園，鄧梓峰呼籲各Fans想重溫要快手。
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　　隨著迪士尼樂園持續發展，當中的遊樂設施「巴斯光年星際歷險」亦將被另一Marvel超級英雄為主題的互動射擊遊樂設施取替，而「巴」亦將於8月31日完成任務。

　　同巴斯好老友嘅鄧梓峰亦特別入園緬懷吓，佢話好記得同子女們比賽嘅情景：「一對孖仔最愛鬥高分，試過有一次佢哋喺度玩咗3個鐘頭，就只為鬥高分。 」不但回味與子女暢遊樂園的歡樂時光，他更接受巴斯光年的終極挑戰，參與太空射擊大戰對抗索克天王。
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