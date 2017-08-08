同巴斯好老友嘅鄧梓峰亦特別入園緬懷吓，佢話好記得同子女們比賽嘅情景：「一對孖仔最愛鬥高分，試過有一次佢哋喺度玩咗3個鐘頭，就只為鬥高分。 」不但回味與子女暢遊樂園的歡樂時光，他更接受巴斯光年的終極挑戰，參與太空射擊大戰對抗索克天王。
鄧梓峰告別「巴斯光年星際歷險」
同巴斯好老友嘅鄧梓峰亦特別入園緬懷吓，佢話好記得同子女們比賽嘅情景：「一對孖仔最愛鬥高分，試過有一次佢哋喺度玩咗3個鐘頭，就只為鬥高分。 」不但回味與子女暢遊樂園的歡樂時光，他更接受巴斯光年的終極挑戰，參與太空射擊大戰對抗索克天王。
逾二千六百人未獲派位 聯招生投私大護理工管搶手
大學聯招結果昨天揭盅，一萬七千多人獲八大取錄入讀資助學士學位課程，餘下三萬多人轉戰各私立專上院校的自資課程。政府今年起向十五所私立專上院校的自資學士課程學生提供三萬元資助，如要報讀心儀學科，須爭分奪秒...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「東北」不敵「孟加拉」 兩虎疑爭配偶一戰死
俗語說「一山不能藏二虎」，雲南一個動物園日前上演兩隻不同品種雄虎武鬥，結果一隻東北虎不敵較年輕的孟加拉虎，遭對方咬頸導致窒息死亡。動物園強調，混養不同品種老虎屬正常安排，又稱兩虎過往亦曾打鬥，但很快平息，今次事件是始料不及。 周六網上流傳一段短片，顯示一隻成年老虎躺在雲南省昆明動物園猛獸區草坪上動也不動，即時現場遊人喧嘩、工作人員用長竿撥弄亦毫無反應，疑似死亡。 動物園指混養無違規 昆明動物園動物管理科科長楊戈隨後證實，園內十八歲雄性東北虎「毛毛」死亡。他指，該園猛獸混養東北虎、孟加拉虎等多隻不同品種老虎，混養安排並無違規；當日上午約十時四十分，「毛毛」與十四歲孟加...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
新郎搵豬仔證婚 激嬲嬌妻
英國二十七歲消防員比利早前成功向交往四年的女朋友史蒂芙求婚，比利希望史蒂芙擁有一個永世難忘的婚禮，結果在女友綽號「小豬豬」中取得靈感，決定舉辦小豬主題婚禮，除特別訂製豬刑婚禮蛋糕外，更花費一萬四千英鎊（約十四萬二千港元），邀請來五十隻小豬擔任花仔花女，陪新娘行紅地氈。詎料史蒂芙踏上紅地氈，驚見大批小豬，即時面色一沉，比利曾向對方解釋，惟史蒂芙毫不理會，結果整個婚禮史蒂芙與一眾姊妹均流露出不悅表情，史蒂芙更拒絕與比利說話。
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑連錄用家承接
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接，利嘉閣地產高級經理鮑允中表示，淘大花園M座低層3室單位錄得成交，單位面積322方呎，兩房間隔，單位放盤3天，獲區內用家即睇即買，以480萬易手，呎價14907元...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬化騰登中國首富 摩笛發功 騰訊續尋頂
股王騰訊（700）昨日於摩笛「伴奏」下，股價再次破頂，並將馬化騰推上中國首富寶座。恒指在騰訊的帶動下，昨日最多曾升169點，高見27731點，尾市升幅稍收窄，全日升127點。分析指，資金流入港股走勢未變，下一站將挑戰28500。 股王騰訊獲大摩唱好，大摩最新發表報告，認為騰訊第二季遊戲收入按年可增加45%；按季升9%，當中手機遊戲收入將按年升65%至158億人民幣，再創紀錄新高。大摩又指，騰訊的「王者榮耀」7月收入創紀錄新高，反映受監管影響有限。該行並指出，騰訊正為微信朋友圈測試，以提高一線城市的廣告流轉量一倍，預期朋友圈和騰訊新聞變現收入的步伐將加快。該行將騰訊目...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
魔獸之進擊
曼聯去季英超僅得第六名，雖然同時摘下聯賽盃和歐霸錦標，從而取得歐聯參賽資格，但球會表明今季要改善聯賽排名。該隊今夏逐斥資一億四千六百萬鎊(約十五億港元)增兵，買來平均身高逾一米九的中鋒盧卡古、中場尼曼查馬迪和中堅域陀連迪路夫，力圖以身高優勢力壓群雄。 去季紅魔的最低要求是取得歐聯席位，他們靠歐霸冠軍完成任務，但聯賽僅得第六名並不合格。該隊為提升競爭力在今夏買入三位高質素外援，包括以三千一百萬鎊從賓菲加簽入瑞典中堅域陀連迪路夫，用四千萬鎊羅致車路士中場尼曼查馬迪，以及花掉七千五百萬鎊由愛華頓引入中鋒盧卡古。 新曼聯夠踢「巨人陣」 當中盧卡古的表現舉足輕重，皆因曼聯去季...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
踩單車•賞美景 綠遊台東
踩單車遊歷世界各地已成為一股熱潮，就如在台東就有設計完善的單車棧道，給綠色旅者一個很好的選擇。若是騎車技術較高的，更可直踩到沿海的環台單車線，細賞海岸美景。 文、圖︰Kengi 鳴謝︰The Gaya...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
梅媽呻每月慳使20萬 梅啟明唔使做快樂歎紅酒
因為經常孖住出入法庭爭取梅艷芳近億元遺產，梅媽覃美金及其大仔梅啟明被網民賜名遺產界KOL。今年6月，遺產界KOL之母先喊住呻話得20萬生活費唔夠使，事關扣除基本生活開支只剩9萬幾蚊，何謂基本生活開支？...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——條條大路晉身專業人士
大學聯招放榜，政府今年起每年撥出新教育開支，向每名合資格考生每年資助三萬元，報讀私立大專的學士學位課程，學生未能跨過八所資助大學門檻，再不愁沒出路。私大專業技能課程多，部份是八大所無，而學生亦可按個人能力，選讀專業培訓的高級文憑課程，將來一樣可以取得一門專長。 今年文憑試四萬八千多名考生中，有一萬七千六百多人經聯招取得八大資助學位，其他考生須另闢蹊徑升學。在政府新增資助下，鼓勵他們在私大選擇心儀科目。據十五所被列入受資助名單的私大中，不少熱門學科一早報名滿額，其中東華學院報名反應熱烈，申請人數達四千人，比去年多三成，學院的護理健康、醫療化驗、放射治療和職業治療學一早滿額，而...
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——巴洛妙筆再次熱倒
法國多維爾馬場於前日舉行直路千三米一級賽紀爾斯錦標，眾矢之的為岳伯仁訓練的「巴洛妙筆」，在早段守在後列，末段衝刺一般，只能夠跑第六過終點。結果頭馬由騎師伊維斯策騎的五歲馬「白蘭度」後上勝出，柏兆雷策騎的大冷門「熱烈喝采」跑第二，「白蘭度」下一目標極可能是英國希鐸馬場舉行的千二米一級賽希鐸短途盃。至於已連續兩場熱倒的「巴洛妙筆」，練馬師岳伯仁表示該駒可能出賽太頻密，可能需要長時間休息，能否按計畫出戰珠峰大賽頓成疑問。
2017-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6