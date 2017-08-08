﻿ 「星爵」基斯柏特婚變 網友震驚

於《銀河守護隊》飾演「星爵」的基斯柏特因《銀》片榮升荷里活一線演員，他不時與結婚8年的影星太太安娜花莉絲晒恩愛。不過昨日二人公開離婚聲明，基斯表示：「安娜和我傷心地宣佈我們已在法律上分開了。」由於二人都非常愛錫兒子，相信會共同養育兒子，網友對他們離婚感到震驚。



另外，組合Backstreet Boys成員Nick Carter歌手弟弟Aaron昨宣佈上周與女友Madison Parker分手，更撰文公開自己是雙性戀！29歲的Aaron指分手是雙方的決定，近半年他有感認同自己的身份很重要，所以決定公開雙性戀的性取向，他不覺得羞恥，反而有如釋重負的感覺。圖：資料圖片



