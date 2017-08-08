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﻿GiGi拖囡囡萬人前合唱

2017-08-08 列印
■GiGi一家三口與全場歌迷大合照。
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　　梁詠琪（GiGi）日前在北京舉行第十場巡唱，好姊妹李心潔及許茹芸都特別飛到現場支持，女兒Sofia更初登舞台，與媽媽手拉手唱《My Little Sofia》，一出場便把媽媽的風頭都搶去，GiGi笑言：「Sofia在家中都很喜歡唱歌跳舞，我忽發奇想，如果這個演唱會有她的參與，將來可以給她重溫這個難忘時刻。一萬人同時尖叫那一刻，我也怕會嚇到她，還好她算淡定的，還懂得和觀眾揮手和說謝謝，很乖！」
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