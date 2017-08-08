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﻿思琦39歲生日望結識「朋友仔」

2017-08-08 列印
■楊思琦抱住女兒切蛋糕。
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　　楊思琦、龔慈恩與麥子樂等，昨日出席港台劇集宣傳活動，大會更送上蛋糕慶祝思琦39歲生日，女兒卓穎則全程黐實媽咪，恍如樹熊一般，場面搞笑！

  思琦表示生日願望是認識「朋友仔」，問到女兒會否反對她拍拖？思琦表示女兒年紀尚幼，故不會對媽咪結識異性有任何意見。問到可有追求者趁生日大獻殷勤？她表示只有異性朋友，暫未有進一步發展，但女兒也有主動提出買蛋糕給她慶祝，令她開心不已。

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