﻿孖余文樂MK造勢 彭于晏獲封「筍盤」

彭于晏、余文樂等主演新片《悟空傳》本周在港上映，兩人昨晚聯同導演郭子健齊到旺角造勢，吸引大批粉絲捧場！彭于晏在活動上大騷廣東話，卻把「齊天大聖」說成「奇天大聖」，又笑指阿樂是他的「基友」。



談到阿樂為片中角色，花了11個月每天操練肌肉，他笑言全因被導演好口才所騙。阿樂跟彭于晏隨後與粉絲玩遊戲時，彭于晏親自教一位女粉絲拎金剛棒，被阿樂笑他平時就是這樣「媾女」；阿樂其後解釋只是講笑，更大讚彭于晏是「筍盤」道：「我好想他有女友，有都介紹給他，我都是僅僅夠。」彭于晏直言現無女友，暫未有對象，但相信很快會有！