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﻿梅媽呻每月慳使20萬 梅啟明唔使做快樂歎紅酒

2017-08-08 列印
灌酒入口 貴為香港最幸福兒子，梅啟明做人應該無乜壓力，但佢飲紅酒唔算太Relax，灌酒入口幾浪費。
捽鼻抹口
成枱紙巾
恐怖擘口
面目猙獰
拍打自己
狼食串燒 食串燒食到好趕急，驚無得食咁，可能佢食得唔安樂啦。
興奮吹水 梅啟明可能無乜朋友，無人同佢傾偈，所以同侍應好好傾，本來坐住講，講講吓企晒起身手口並用。
千蚊找數 飲咗個幾鐘，兩杯紅酒加串燒，梅啟明用一張金牛找數。
兒子「失蹤」 梅啟明之前有個馬來西亞籍女友同佢生咗個仔，早幾年一家三口成日喺銅鑼灣一帶蒲頭，但近年銷聲匿跡。
阿媽頻撲 梅媽爆出跟謝偉俊夫婦的租賃糾紛，為開梅姐國際紀念館，梅媽要頻撲再搵地方，佢個乖仔呢？
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        因為經常孖住出入法庭爭取梅艷芳近億元遺產，梅媽覃美金及其大仔梅啟明被網民賜名遺產界KOL。今年6月，遺產界KOL之母先喊住呻話得20萬生活費唔夠使，事關扣除基本生活開支只剩9萬幾蚊，何謂基本生活開支？租金啦、工人人工啦，同埋好重要嘅阿仔生活費。阿媽喊晒口，梅啟明就無你咁好氣，個個都返工唔通個個都想返工咩？所以佢會去酒吧歎紅酒消磨時間，飲兩杯Wine加串燒埋單5百幾，唔使做有錢使，幾好呀。採訪：梁志明

        今年10月10日是天后梅艷芳的54歲忌辰，梅媽因為租地方成立梅艷芳國際紀念館而跟業主謝偉俊同白韻琹爆罵戰，梅媽狠批對方簽了臨時租約最後卻反悔兼拒賠違約金而扯火大鬧：「邊有咁無賴㗎！」無錢賠又要另覓地方，94歲嘅梅媽又喊晒口「俾人蝦。」

飲紅酒好興奮

　　搞梅艷芳國際紀念館咁大件事，但梅家剩番嘅大仔唔幫手，要個就嚟變人瑞嘅老人家操勞，離譜囉。呢位梅姐大佬梅啟明一向唔使做但有屋住又有錢使，女友同乖仔生活費完全唔使佢操心，世上只有媽媽好。

  上周二晚七點幾，一貫啟明Look嘅梅啟明獨自到銅鑼灣柏寧酒店下層的酒吧飲紅酒食串燒牛肉過日辰，見佢主動捉住男侍應吹水唔放手，估計係熟客。

上晒腦有怪行

　　梅啟明飲咗一杯Wine已有醉意，本來坐住同侍應傾偈，之後愈講愈激動，要企起身手口並用，不斷搭侍應膊頭，又不斷豎起手指公畀Like，侍應頂唔順行開，啟明睇吓時間就急急將串燒同紅酒灌落口，兩杯到肚已有七成醉嘅梅啟明開始發呆同深呼吸，然後揚手叫埋單，見佢從銀包拎張一千蚊出嚟找數，等咗幾分鐘，酒精上腦嘅梅啟明五官開始唔受控，表情勁多又不斷用手打自己大髀，行為怪異，唔飲得就唔好飲啦。

龍哥上身

  梅啟明飲咗兩杯紅酒就有醉意，埋單前開始有異樣，例如，用紙巾抹完鼻再抹口，重複又重複，搞到成枱紙巾勁浪費，然後表情多多，又不斷拍打自己大髀，如Freestyle玄學家龍哥上身，幾好笑。
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