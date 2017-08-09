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﻿熊黛林狂掃美髮用品

2017-08-09 列印
■淡妝熊黛林都好有星味。
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　　昨日下午5時許，人妻熊黛林（Lynn）和一女性友人現身銅鑼灣渣甸街。長髮飄飄嘅Lynn戴黑超加鮮紅唇，白tee闊身牛仔褲，就算着平底鞋都好「突出」囉。而且驟眼睇，有幾分似「國際范」范冰冰O添！見佢喺一間髮型用品店狂掃洗頭水、護髮素、髮gel和焗油等產品，加埋手上早已買咗袋電器用品，滿載而歸。最後，高妹人妻與友人行返去利園，取車走人。        採訪 ︰ 梁志明
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