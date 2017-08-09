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﻿克勤讚老婆身材冇得頂

2017-08-09 列印
■克勤（右）與張曦雯打足球遊戲對戰。
■盧淑儀早前分享與克勤曬太陽的泳衣照。資料圖片
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　　英皇集團主席楊受成及女兒楊諾思、李克勤與張曦雯昨出席英皇旗下傢俬旗艦店開幕典禮，活動司儀、被網民封為「打機女神」的張曦雯即場與克勤對戰足球遊戲，最終由克勤勝出。

　　克勤一家早前在沙灘親子樂時被偷拍，問到是否介意被偷影？克勤坦言：「最好唔好。（你為何不着泳褲？）我冇諗住游水，要綵排演唱會，當日食完飯陪佢哋一陣，我就練結他。」問到可有趁機讚太太盧淑儀身材弗？克勤笑指太太下次要着潛水衣，又大讚太太身材好，「冇得頂」！

　　另外，克勤下月將舉行演唱會，他透露屆時一出場會跳舞，雖沒跳舞天份但很努力，務求給觀眾驚喜，呼籲觀眾不要遲到。談到劉德華復工，克勤說之前見過華仔，知對方康復程度理想，早已可行走。
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