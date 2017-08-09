﻿傷瘉亮相新片首映發佈會 華仔健步如飛紮紮跳

劉德華今年1月在泰國拍廣告時不幸發生墮馬意外，導致盆骨撕裂及脊椎多處骨折，華仔停工養傷大半年後，昨終正式復工，在北京出席有份監製及主演的電影《俠盜聯盟》首映發佈會；受傷後首度公開露面的華仔，已毋須拄枴杖輔助，健步如飛的他更全程紮紮跳坐唔定，看來康復情況甚理想！



劉德華監製兼主演的新作《俠盜聯盟》昨午於北京舉行全球首映發佈會，導演馮德倫率太太舒淇、楊祐寧、張靜初、法國影星尚連奴，以及年初因墮馬受傷後、昨首度復工的華仔現身。是次為華仔傷瘉後首度公開露面，吸引大批傳媒採訪，場面墟冚，大會亦安排數十保安維持秩序。已毋須撐拄枴輔助的華仔心情興奮，健步如飛兼紮紮跳！



全程表現風騷活躍



大會司儀於發佈會上陸續介紹舒淇、楊祐寧等上台大談片中角色，當現場播放華仔的經典金曲《忘情水》時，華仔於現場近300位傳媒的哄動聲下壓軸登台，精神奕奕的華仔開腔報平安道：「我很好，對不起！過去半年讓大家操心了，我現在回到半年前，我還可以說說笑笑，蹦蹦跳跳！」久未出席公開活動的華仔全程表現風騷活躍，即席與尚連奴重演戲中擎槍對峙一幕之餘，與一眾電影主角分享拍《俠》片的趣事時更坐唔定，還多次搶答，笑言久沒出席記者會叫大家讓他講，場面搞笑！



馮德倫受訪時重提開拍前一個月，因原定的男主角突然辭演，他要臨陣另覓男主角，他更壓力爆煲致一夜白髮，幸得華仔其後挺身相助，調動檔期擔演及兼任監製一職，才令《俠》片順利開拍。



養傷期間勤做運動



《俠》片台前幕後隨後影大合照時，華仔聽到香港傳媒叫他隨即揮手，惟未有停步受訪。至於華仔的助手被發現手中有枴杖，疑以備不時之需。馮德倫與太太舒淇全程被隔開，但兩夫妻仍有隔空交流，華仔還把舒淇推到馮德倫身邊，兩夫妻更甜笑互望。《俠》片約於傍晚舉行首映禮，馮德倫、舒淇等均有行紅地氈，華仔則未現身。



另外，華仔前晚接受內地傳媒訪問時，表示養傷期間每日都有做運動。問到以後再拍動作戲會否有顧慮？華仔坦言現時仍未知自己的動作能力；講到有傳他將於下年開演唱會，華仔強調仍未落實，提醒心急買票的歌迷不會受騙。



本報記者