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﻿養傷7個月頻報平安

2017-08-09 列印
泰國墮馬 ■華仔今年1月中在泰國拍攝廣告期間墮馬重傷；該廣告在3月中播出。
專機返港 ■華仔出事後翌日乘醫療專機返港，抵港時清醒。
出院返家 ■華仔療傷近兩個月，3月10日宣佈已出院返家。
枴杖站立 ■華仔積極復健後，4月中貼出拄枴杖站立的相報平安！
送別亡友 ■今年5月，閉關養傷的華仔低調偕妻哀送亡友、資深電影人陳佩華。
復工錄音 ■華仔上月貼出精神奕奕地為《俠盜聯盟》配音的相片。
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　　華仔年初在泰國拍廣告墮馬受傷，近7個月停工休養復健，華仔不忘體貼為他憂心如焚的粉絲，其間頻留言和貼相報平安。圖：資料圖片
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