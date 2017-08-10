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﻿曹永廉笑談蕭正楠秘婚

2017-08-10 列印
■（左起）何廣沛、田蕊妮和曹永廉食雪糕兼「爆料」。
■現年70歲的姜大衛不慎仆損手，幸無大礙。
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　　曹永廉、田蕊妮、何廣沛和姜大衛等，昨日現身尖沙咀宣傳人氣劇《超時空男臣》。

　　談到蕭正楠被指今月跟女友黃翠如於外地結婚，阿廉就不停「爆料」，指阿蕭早已向公司請假，「昨晚問他（蕭）怎回答（有關蕭的問題），他教我答『你話唔知啦』！」阿廉指阿蕭曾說要找他當伴郎，但他要趕拍劇做不到，阿蕭就笑稱「下次先！」

　　記者問到蕭是否返港補擺酒？阿廉稱自己當年都是「奉子成婚」，年輕人或一時衝動去註冊，何廣沛就笑指阿廉有揭露別人大肚之嫌，阿廉最後重申，阿蕭只對他說請假去玩，不知其目的地。田蕊妮亦取笑阿蕭道：「我問佢結婚會結到幾時？佢話生埋仔先返嚟！」
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