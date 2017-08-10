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﻿江美儀唔認甩拖

2017-08-10 列印
■（左起）江美儀、麥長青和滕麗名拍攝新一輯《街市遊樂園》。
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  江美儀、麥長青和滕麗名昨日現身中環某市集拍攝新一輯《街市遊樂園》，對於有指美儀跟男友吳君祥因聚少離多傳出「分訊」，故早前她缺席男友的姊姊吳君如於英國舉行的生日會。

　　美儀解釋因工作未能赴英，又坦言男友近年工作重心轉移北京，二人關係沒退步或進步，她說︰「經常一起不一定相親相愛，兩個人日日見都可以因小事嗌交。」問她可會像陳煒一樣隱瞞「分訊」達5年才公開，她就說不便評論。
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