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﻿蕊蕊擬邀朋友 清理海灘油污

2017-08-10 列印
■蕊蕊對誤用屋苑會所宣傳致歉。
■余曉彤用頭髮遮腫臉。
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　　陳蕊蕊昨前晚出席活動，被問到早前利用了屋苑的私人會所為有份的游泳訓練學校宣傳，她表示已收到屋苑管理處回覆不能作商業活動，所以向住戶及朋友說聲不好意思。近日她關注香港海面出現大量棕櫚油污，想邀請朋友當義工到海灘清理油污。

　　同場的余曉彤以長髮掩腫脹的右臉，她表示因杜牙根後病菌未清而感染至眼附近，已換三位牙醫望盡快康復。她昨日起程往瑞典拍廣告，要行山5日5夜；月尾就會到戈壁沙漠參加跑步。
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