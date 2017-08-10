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﻿Kay自嘲太肥未想復出

2017-08-10 列印
■Kay講起囡囡就好開心。
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　 今年三月再誕下女兒張靖（Karina）的謝安琪（Kay）昨日臉圓圓的出席活動，問到她何時再復出唱歌？Kay即自嘲說：「仲咁肥唱乜歌，不過現在湊BB與之前忙住工作的感覺很不同，我好享受現在的生活，囡囡真係好搞笑，開始玩行為藝術，不停咁碌來碌去流口水，在牀上玩印花，大仔（張瞻）就發展緊踢波事業，我都好欣賞，而家生活得好開心。」看來Kay不想錯過女兒的成長過程，暫未有復出計劃。



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