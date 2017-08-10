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﻿克勤Happy完歸家：又一條好漢！

2017-08-10 列印
■左起：克勤、阿正（後）、6號和馮翰銘合作拍MV。
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　　李克勤與樂隊RubberBand（RB）主音6號合唱新歌《黑膠》，兩人日前聯同監製馮翰銘、參與作曲的RB成員阿正齊拍攝MV。拍攝MV當日，克勤、6號等人邊歎雪茄邊聽音樂，相當悠閒，克勤說：「男人間的聚會可以當是happy hour ，又可能是『攝時間』的消遣，玩完回家又一條好漢！」6號聞言即笑說：「返屋企才是重點。」克勤秒回說：「係呀，返屋企好緊要，做男人要識得返屋企呀！」全場工作人員即拍手叫好，又大讚克勤好男人。
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