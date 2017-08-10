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﻿湯怡回到校園撻着原島大地

2017-08-10 列印
■湯怡和原島大地着校服拍攝《日月星》。
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　　現年29歲的湯怡最近首度擔正女主角，夥拍19歲中日混血男星原島大地、陳茵媺及鄭丹瑞等，演出英皇電影及太陽娛樂聯合出品新作《日月星》（暫名）。該片日前開拍，劇情講述一段發生在92年的青春愛情故事，湯怡跟原島最初因天上星星的位置發生爭拗，及後原島因事被踢出校，兩人開始書信往來並發展感情。湯怡和原島日前就以校服Look，到柴灣拍攝一幕揀唱片的戲份，初戀Feel滿瀉！
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