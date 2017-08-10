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﻿《3日2夜》狂Show靚Body 張曦雯簽生死狀玩死亡遊戲

2017-08-10 列印
一睇再睇 ■Kelly為拍攝準備咗6套泳衣：「我對自己身材好有信心，絕對無特別加墊，最緊要自然。」呢套白色一件頭泳衣開胸到腰間，露出誘人深長「事業線」，唔係有34.5C、24、34.5身材都着唔起。
皮薄餡靚 ■張曦雯第一次去非洲毛里裘斯盡享陽光與海灘，擁有無敵靚Body嘅佢被網民形容為皮薄餡靚，索到無文字可以形容到佢。
愛刺激嘢 ■大膽Kelly話：「我一直好想玩Skydiving，當地天氣好啱玩，第一次玩真係覺得好正，尤其喺萬呎高空跳落去嗰刻好刺激，我仲喺半空翻觔斗，好開心。」
快樂深潛 ■Kelly係第2次拍《3日2夜》，上次喺馬爾代夫第一次潛水，潛完好鍾意，所以返香港即刻去考初級潛水牌。
跳非洲舞 ■Kelly多才多藝又聰明，換上民族服裝跟表演者大跳Sega非洲舞，一學即上手，當地人大讚跳得好。
輕鬆採茶 ■攝製隊安排Kelly去採當地嘅特產之一茶葉。
駕四驅車 ■Kelly係活躍型索女，第一次喺大自然保護區駕四驅車完全難佢唔到。
獅子漫步 ■Kelly：「入到去草原指定範圍，邊兩隻獅子想行就同佢行，睇得出佢哋好享受出嚟散步。同我步行嘅雌雄各一，分別4同5歲，雄性嗰隻因為細個病要做絕育，所以冇咗個雄性頸圈毛。同獅子漫步有規矩，唔能夠帶頭行前面，又唔可以同佢哋同步，仲要唔可以跑或者突然有大動作，因為咁樣會嚇親佢哋，另有枝木棍喺手獅子會避忌啲。」
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        　　TVB新一輯嘅旅遊節目《3日2夜》上周六播出，打頭陣介紹地點係馳名度假勝地毛里裘斯，首位現身索女主持係身材fit到爆，三圍34.5C、24、34.5嘅前華姐張曦雯(Kelly)。節目一向主打「咪神」加靚景加無限派福利甚受男觀眾歡迎。今輯主持還有陳庭欣、陳婉衡及林泳陶等，個個身懷C cup「胸器」。節目監製張志明笑說：「其實因為佢哋口才了得，係以旅遊達人身份介紹各地旅遊景點，作為一個旅客着泳衣參與水上活動都好正常啫，最難得個個都好大方，冇惜『肉』如金。」採訪：方騫平

        Kelly此行不斷簽生死狀，分別係深潛、同獅子漫步及玩Skydiving(跳傘)，同獅子漫步及摸BB獅子佢最難忘：「因為我好鍾意動物，尤其係貓，覺得獅子似大隻咗嘅貓，所以我唔驚，但屋企人同朋友就愈講愈驚。」
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