﻿稱「女友」不作否認 陳展鵬怕提免累單文柔

相隔10幾年再跟鮑起靜拍劇兼演母子，展鵬稱有種家人重逢感覺，「但鮑姐磁場好勁，好快好多同事錫，都唔使我照顧。」而再同定欣合作，展鵬覺得默契更佳，但拍攝時兩人完全沒受緋聞影響，「大家睇劇就知，有心病一定合作唔到。」他又澄清當日同定欣睇鄭秀文演唱會和接載對方，只是出於同事幫忙，「佢話想睇冇飛又冇人陪，咪同埋我班朋友一齊睇囉！接送佢就因佢停咗牌。」
冇約過女演員
至於被指活動上定欣刻意迴避，展鵬說：「我係佢都會因為拍檔有新聞，唔想影響大家，費時拉埋一齊講，變成三角關係咁就更加複雜。」
縱然早前鮑起靜意外踢爆單文柔女友身份，展鵬依然堅稱：「認識中。」對於外界稱單文柔為他女友，他說：「我控制唔到，亦唔會否認，大家開心咪OK囉！咁啲fans都自稱係陳太啦！」不過他承認，單文柔已過了媽咪一關，「媽咪會睇人心地好唔好，佢覺得唔OK，唔會畀我接觸啦！」問到兩人將來？他說：「喺TVB以嚟叫做單獨聯絡出嚟，都係得單文柔，冇同任何一個女演員有過一日男女關係，會唔會行前一步要睇緣份，但感情冇人可以保證到。」他又指好驚事件影響對方形象，「因為觀眾完全唔認識佢，如果有咩差池，可能會影響埋佢嘅人生，我唔想提咁多，就係怕呢啲。」
採訪：杜淑霞