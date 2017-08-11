﻿稱「女友」不作否認 陳展鵬怕提免累單文柔

去年陳展鵬拍住胡定欣的《城寨英雄》收視高，令兩人雙雙成為視帝視后，亦因太合拍令這對熒幕情侶的緋聞似層層。隨着《同盟》推出，兩人緋聞再次成話題，展鵬承認跟定欣確實合拍，但只限工作；至於單文柔被外界稱為「女友」，展鵬表示不會作否認，但強調不想多提對方，只因怕影響女方。



相隔10幾年再跟鮑起靜拍劇兼演母子，展鵬稱有種家人重逢感覺，「但鮑姐磁場好勁，好快好多同事錫，都唔使我照顧。」而再同定欣合作，展鵬覺得默契更佳，但拍攝時兩人完全沒受緋聞影響，「大家睇劇就知，有心病一定合作唔到。」他又澄清當日同定欣睇鄭秀文演唱會和接載對方，只是出於同事幫忙，「佢話想睇冇飛又冇人陪，咪同埋我班朋友一齊睇囉！接送佢就因佢停咗牌。」



冇約過女演員



至於被指活動上定欣刻意迴避，展鵬說：「我係佢都會因為拍檔有新聞，唔想影響大家，費時拉埋一齊講，變成三角關係咁就更加複雜。」



縱然早前鮑起靜意外踢爆單文柔女友身份，展鵬依然堅稱：「認識中。」對於外界稱單文柔為他女友，他說：「我控制唔到，亦唔會否認，大家開心咪OK囉！咁啲fans都自稱係陳太啦！」不過他承認，單文柔已過了媽咪一關，「媽咪會睇人心地好唔好，佢覺得唔OK，唔會畀我接觸啦！」問到兩人將來？他說：「喺TVB以嚟叫做單獨聯絡出嚟，都係得單文柔，冇同任何一個女演員有過一日男女關係，會唔會行前一步要睇緣份，但感情冇人可以保證到。」他又指好驚事件影響對方形象，「因為觀眾完全唔認識佢，如果有咩差池，可能會影響埋佢嘅人生，我唔想提咁多，就係怕呢啲。」



採訪：杜淑霞