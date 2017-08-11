﻿南非拍節目畀槍指嚇 黃奕晨老竇夏雨唔擔心

「夏雨囝囝」黃奕晨（Dixon）早前為港台節目《城巿遊棄II》，到了非洲、南非、比利時和台灣等地，一些被遺棄角度拍攝，行程有一定危險性，他和攝製隊在南非一度被槍指嚇，最後雖得悉是警察，但一樣驚餐死，不過老竇夏雨以及剛公開戀情的Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）女友，竟同樣不擔心喎！



在ViuTV主持過不少節目的Dixon，知道今次以紀錄片形式拍攝，還要去一些已荒廢的地方住，有晒心理準備一定好辛苦，但想不到世界另一啲角落，仍有人過着這種生活，「好似南非咁，約翰內斯堡巿中心以往明明好繁榮，但o依家竟然變成罪惡溫牀，嗰日我哋落車去個廢墟度拍嘢，當地聯絡人已叫我哋小心，佢幫我哋睇住架車，無耐就聽到佢叫，原來有人想搶車啲嘢，後尾有架車駛過，有人跳落車捉住嗰兩個賊仔，但又用支長槍指住我哋喎！當時真係好驚㗎！但聯絡人同佢哋傾咗，話佢哋係警察嚟，但佢哋冇着制服，仲要架車就嚟爛咁，但聯絡人咁講都唯有信，等自己安心啲囉！」



不抗拒同女友合作



不過Dixon坦言爸爸夏雨和女友Cheronna拍攝前沒有擔心他的安全，「我出發前同老竇講，佢都叫我唔使擔心，電視台拍嘢好安全，至於女朋友拍攝前我哋都未喺埋一齊。」談到入行一段日子，外界仍將Dixon跟夏雨拉在一起，他一點都不介意，「咁我始終係佢個仔嚟，況且咁樣真係令到大家容易啲認識我，但將來都希望有日大家叫夏雨做『黃奕晨個老竇』。」談到跟女友Cheronna合作，Dixon不抗拒，「希望我知名度高番啲先，o依家同佢出街通常fans都係叫佢合照多啲。」



採訪：杜淑霞