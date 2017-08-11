﻿遭嘉穎掌摑 娜姐呻見暈

周秀娜、甄詠珊、安俊豪等，昨到旺角出席一公開活動，娜姐自言以前是手機不離手的人，因網上購物非常方便，又喜歡打機，試過有次於埋位拍戲前玩得太耐電話令眼睛太乾，導致隱形眼鏡移位，結果被對手發現，尷尬之餘更被劇組沒收電話，以免影響拍攝進度，自始便減少用手機。



娜姐續透露，近日忙於在佛山拍攝新戲，戲中要被鄭嘉穎掌摑，笑言第一次被摑時有點暈，但導演不收貨，最終摑了3次，她說：「最後摑了3次，加埋試位嗰啲真係滿天星斗，不過嘉穎都已經就住力打。」



