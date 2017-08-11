﻿訂靚衫影新碟封套 蘇永康驚動老婆

蘇永康（阿公）首次推出的Hi-Fi發燒天碟《LOVE FROM THE LAST CENTURY》，今日正式面世。碟中他會翻唱10首上半個世紀的經典情歌，所以黃偉民（Wyman）提議碟名用「LOVE」。而今次的天碟由雷頌德（Mark）一手包辦，連唱片封套都由他操刀，阿公笑言：「阿Mark自從同黎明影咗本影集之後，近幾年不停影相，變得好專業嘅攝影師，所以搵佢影封套！」



提到要物色一件靚衫影封套，早前他在網上由外國訂購一件大褸，但遲遲未有運來港。有次他和太太去日本旅行，在時裝店內見到這件衫，才驚覺這件大褸還未寄給他，於是他出動太太與該網站理論，阿公笑言：「不過我就畀太太鬧到呢，好在太太識得時裝，最後件大褸喺24小時內運到香港。 」