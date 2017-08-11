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﻿龔嘉欣自豪：我係「住家菜」

2017-08-11 列印
■龔嘉欣（右）和陳庭欣昨大施廚藝。
■鼎爺（右）跟譚玉瑛有份錄影節目。
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　　龔嘉欣、陳庭欣、李家鼎及譚玉瑛等昨錄影無線節目《阿爺BigBig廚房》，一班女藝人於節目中大展廚藝。問到眾人的表現如何？鼎爺坦言陳庭欣和莊思明都不錯，龔嘉欣弄的番茄炒蛋雖簡單亦甚考工夫。至於可有藝人想拜師？他說：「個個都咁講，其實大家有乜唔識我一定教，收徒就唔使喇。」

　　另外，龔嘉欣稱閒時也愛入廚，笑言可為自己加回不少分數，問到最拿手的菜式時，她更自豪地說：「三餸一湯囉，我係『住家菜』嚟，睇唔出咩？」



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