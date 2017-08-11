﻿華仔抵台灣谷新片 自揭拍戲貪玩受傷

年初因墮馬受傷而停工休養的劉德華日前復工，昨聯同導演馮德倫、楊祐寧在台灣出席電影《俠盜聯盟》記者會。華仔甫現身就跟現場傳媒說：「休息半年期間在大家的關心底下，我真的覺得很幸福！」



講到《俠》片中不乏動作戲，華仔更因此幾度受傷，他表示其實是自己貪玩所致，「整個過程很多事情都是很早知道，像吊鋼絲都很安全，我因為吊着覺得無聊，在那裏自己晃一下就撞到才受傷。」



另外，前日是馮德倫的43歲生日，老婆舒淇在社交網貼出她嘟嘴挨實老公的合照祝壽，她更Sweet爆留言道：「你乖乖的努力工作最重要是身強體健，才好好保護，讓我可以在家無憂無慮的跟你吵吵鬧鬧，到處的蹦蹦跳跳。」