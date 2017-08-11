 Advertisement
  • 2017年8月11日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 娛樂

﻿華仔抵台灣谷新片 自揭拍戲貪玩受傷

2017-08-11 列印
■舒淇貼相為老公馮德倫賀壽。網上圖片
■華仔精神奕奕現身台灣宣傳電影。
■馮德倫（左）和華仔在記者會破冰造勢。
Previous Next

  年初因墮馬受傷而停工休養的劉德華日前復工，昨聯同導演馮德倫、楊祐寧在台灣出席電影《俠盜聯盟》記者會。華仔甫現身就跟現場傳媒說：「休息半年期間在大家的關心底下，我真的覺得很幸福！」

  講到《俠》片中不乏動作戲，華仔更因此幾度受傷，他表示其實是自己貪玩所致，「整個過程很多事情都是很早知道，像吊鋼絲都很安全，我因為吊着覺得無聊，在那裏自己晃一下就撞到才受傷。」

  另外，前日是馮德倫的43歲生日，老婆舒淇在社交網貼出她嘟嘴挨實老公的合照祝壽，她更Sweet爆留言道：「你乖乖的努力工作最重要是身強體健，才好好保護，讓我可以在家無憂無慮的跟你吵吵鬧鬧，到處的蹦蹦跳跳。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd