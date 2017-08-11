﻿節目腰斬 老婆患妊娠糖尿 Bob揸250萬新Benz載妻沖喜

近年狂吸金嘅阿Bob（林盛斌），年賺過千萬又坐擁半億身家，育有三名小公主外，又成功追到個仔，成幸福人辦！惜大肚妻冒險佗B，患上妊娠糖尿，日打四支針，老公勁心痛。加上阿Bob主持嘅新節目《BigBoys歷險記》，播出首集就被批「太多神怪嘢」，周日（6日）播完第二集慘被腰斬。連番打擊下，阿Bob就駕駛其250萬新Benz四驅車載大肚妻遊車河，外出沖喜。錫老婆會發達，唔怪得阿Bob愈來愈有米啦！



37歲嘅阿Bob，入行12年、默默耕耘致富，口依家手頭上約有十個總市值約四千幾萬嘅物業揸手，加埋名車和其他資產，坐擁約半億身家。而自命好有女人緣嘅佢育有三名千金，分別係9歲大女霏兒、5歲半熹兒和就快3歲嘅機兒，呢個月其愛妻將會誕下小王子，到時「三Queens一King」，終於打破「外父命」啦！阿Bob仲話四個夠晒數，有意做「結紮」當送份禮物畀太太，無後顧之憂喎！



事業順風順水，惜最近佢有份主持嘅無線新節目《BigBoys歷險記》卻「出事」，皆因7月30日首集出街內容請來法科師傅杜慶龍到西貢交通黑點念咒超度亡魂，更上演「鬼上身」，收到不少觀眾投訴。故剛過去嘅周日播埋第二集，陳國峰跟國際探險專家到郊區學習求生技能後，將節目腰斬。



落地兩個月



阿Bob無奈表示尊重公司決定，日前就揸其「新玩具」、落地兩個月嘅Benz AMG G63載大肚妻外出散吓心。當日兩公婆二人世界，玩到約7點半，就較啱時間去太子近花墟附近的餅店，接餅店老闆娘林母收工。見阿Bob將250萬「新玩具」泊喺餅店門口，等母親執拾時，就入便利店兜個圈。老婆腹大便便就留喺車內休息。未幾，阿Bob幫林母落閘，再替對方拎架車仔上車，然後一齊去食飯。



採訪 : 李維隆



