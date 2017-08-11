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﻿黑仔王

2017-08-11 列印
■6月時，林敏驄出手摑阿Bob。
■15年10月，阿Bob喺錢國偉婚宴發酒瘟鬧事。離開時，大醉嘅Bob攬好友梁烈唯狂啜。
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  瓣瓣掂嘅阿Bob，近年亦多咗是非，月前主持《兄弟幫》時被嘉賓林敏驄狂寸佢遲到兼無腦，更被當眾掌摑。事後，阿Bob解釋跟林敏驄私下老友鬼鬼，郁手互寸係搞氣氛。
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