多香子雖醜聞纏身，不過她仍會繼續參演在名古屋舉行的舞台劇，前日亦如常參與綵排，但避開記者追訪。
多香子謀再婚 除夫姓引爆醜聞
多香子雖醜聞纏身，不過她仍會繼續參演在名古屋舉行的舞台劇，前日亦如常參與綵排，但避開記者追訪。
專家最新評估 破壞屬「毀滅性」 九寨溝勝景難復原貌
被譽為「人間天堂」的四川九寨溝，湖光山色恍如仙境，惟經歷七級地震後，多個景點嚴重損毀。其中內地電視劇《西遊記》的取景地「諾日朗瀑布」被震塌，如今只剩一條急流，泥濘滿佈，另一著名景點「火花海」因決堤幾乎...
2017-08-12
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座位螺絲鬆脫人疊人 陝西巴士撞隧道牆36死
陝西發生嚴重交通意外，一輛載有四十九人的長途巴士，前日深夜駛經京昆高速公路秦嶺隧道，巴士失控撞向隧道口，車頭嚴重損毀，意外造成三十六死、十三傷。目擊者透露，意外發生後多排巴士座位螺絲鬆脫，大批傷者疊在一起，不少人腿部折斷。 事發在前晚深夜約十一時三十四分，一輛載有四十九名司機、乘客的長途巴士，原定由四川省成都市駛往河南省洛陽市，巴士駛經京昆高速公路安康段秦嶺一號隧道時，突然失控撞向隧道口牆壁，車頭嚴重損毀，多人受傷。 車齡六年無超載 當局接報後派出大批消防、救護人員到場，消防員入車廂救出被困傷者，傷者全部送往戶縣森工醫院搶救，重傷者再轉送西安市醫院治療。意外造成三十...
2017-08-12
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東京特色書店喵星人做店員
東京都世田谷區三軒茶屋站附近，周二有一間非一般書店開幕，該間命為Cat’s Meow Books的書店以貓為主題，書架上擺滿貓寫真集、有關貓的小說散文等各式各樣與貓隻書籍，店主更安排多隻收養涉臨安樂死的流浪喵星人擔任店員。不少貓奴慕名而至，而貓店員亦十分勤力，經常在店內巡視業務，甚至佔據高位監視貓奴一舉一動。書店店主表示，會將店舖部份收入，捐贈收容流浪貓組織。
2017-08-12
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大馬森林城市入場價88萬
碧桂園旗下位於馬來西亞新山市的樓盤森林城市，現來港開售第3期住宅單位，間隔由1房至4房戶，面積517方呎起，個別特色單位相連泳池或擁巨型花園，入場費為港幣88萬元。 發展商表示島上的第一、二期...
2017-08-12
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恒指失守27000關 北韓危機升溫 港股瀉560點
北韓局勢繼續升溫，港股周五急瀉，連續第三日下跌，恒指於騰訊（700）領跌下，失守27000關，最多跌580點，低見26863點，全日跌560點，成交逾1393億元。以全周計，恒指累積跌679點或2.46%；國指累積下滑430點或3.91%。 恒指收報26883點，插560點或2.04%；國企指數收報10572點，下滑209點或1.94%，成交金額1393.73億元，為2015年7月10日以來最大成交。 宏滙證券研究部主管林嘉麒指，恒指繼周四失守10天線（27519）後，周五再失20天線，出現轉勢的部份跡象，倘北韓局勢持續緊張，大市沽壓將增加，料恒指將下試26300點...
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客場拆「禮」讓得起 藍月升級登場
曼城在英超開季前最後三場熱身賽全勝，保持上季銳利的攻力之餘，防守亦漸見改善。今晚聯賽作客熱身賽成績平平的升班馬白禮頓，攻守升級的藍月有力取開門紅，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（now621台、LeSports HK App周日凌晨0:30直播） 上季英超，曼城總共轟入八十球，場均超過兩球，今夏火力未見衰退，近三場熱身賽共入十球，翼鋒史達寧更連續三仗破網，狀態甚弗。藍月今夏亦將後防線上的薩巴列達和基捷基治等老將清走，換上更具活力的基爾獲加、丹尼路雷斯及班捷文文迪等新兵，效果立竿見影，上述三戰僅失一球，攻守更見平衡。 白禮頓隊長驚驚 白禮頓英超首戰便遇上勁旅，難怪隊長...
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型格家品 半價出擊
作為賢妻良母，Zoey平日都相當注重家居佈置，尤其是各式家品如碟子、咕o臣、毛巾等，適時都會換上新裝。最近日本潮流家居品牌franc franc進行大型Summer Sales，部份貨品低至半價，正是...
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啜出人氣 一家三口幸福出巡跛腳安志杰禁「警鐘妻」埋身
打星安志杰日前喺內地拍新片時不慎右腳受傷，要急返港做手術兼休息成個月。養傷其間賺咗時間陪妻兒，仲帶傷孖火辣未婚妻Jessica C.(JC)做Gym。豈料，二人自拍錫錫晒恩愛片時，男方情到濃時手多多，...
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巴士的點評——成績不佳者報大學攻略
大學聯招本周一公佈，由於中學生人數不斷減少，今年只有四點八萬名考生。結果有一點八萬人獲得學士學位取錄，比率高達百分之三十六，創了有新學制以來的新高。 今年考獲入大學最低的資格「33222」（即中文、英文考獲3級，通識、數學及另一科選修科考獲二級）的考生有二萬零八百零一人。換言之，有三千一百六十人雖然考獲大學資格，但仍然不能在聯招中獲派學士學位課程。這些失望人群的人數較去年大減，主要是今年的考生減少了五千二百七十九人。 見到中學生大幅減少，我向大學界朋友查探一下今年的大學收生情況。他說今年出現幾個現象。第一是大學的收生線都降低了一至兩分，只有個別的「神科」仍然得，如兩間大學的...
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羅理雅傷患無礙 望遠征韓國為港爭光
於四月十七日賽事策騎「飛鶯」墮馬受傷，休息超過三個月的澳洲騎師羅理雅，由本月開始復課操馬至今超過十天，他表示身體感覺良好，有信心以最佳狀態迎接新馬季，他又透露已落實下月十日策騎兩匹沈廄馬「永旺年年」和...
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