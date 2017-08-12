 Advertisement
  • 2017年8月12日 星期六
  • 30º
  • 76%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 娛樂

﻿多香子謀再婚 除夫姓引爆醜聞

2017-08-12 列印
■多香子繼續綵排將上演的舞台劇。網上圖片
Previous Next

　　日本女團SPEED成員上原多香子，近日爆出三年前因與男星阿部力發生婚外情，加上丈夫TENN因不育困擾終自殺身亡，事件震驚日本藝能界。昨有報道指，早前多香子因打算與現任男友、舞台劇作家高山和也結婚，向TENN的家人提出去除夫姓，令TENN家人不滿，並向多香子索償數千萬日圓才答允其要求；TENN家人及後不服氣，決公開遺書，才爆出是次醜聞。

  多香子雖醜聞纏身，不過她仍會繼續參演在名古屋舉行的舞台劇，前日亦如常參與綵排，但避開記者追訪。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd