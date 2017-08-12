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﻿學跳Kpop舞 鄧兆尊自稱十八區茶舞王

2017-08-12 列印
■鄧兆尊等主持話變身韓國天團BIGBANG成員，喺街頭表演跳舞。
■「十八區茶舞王」跳得好起勁。
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　　鄧兆尊同曾志豪、鄺家銘、李尚正及周殷廷為奇妙電視主持《Learning男》節目，為走在最前，主持們要學跳最潮Kpop舞、韓式化妝，又學自拍及聲線運用，誓要做一個最In同最貼地嘅主持。

　　主持們經導師特訓兩小時後便要「交功課」，自稱「十八區茶舞王」的兆尊被評為將Moon Walk與Kpop舞結合，非常懷舊，阿正則被導師評為硬幫幫。各人還接受終極挑戰，就是到街頭表演跳舞，結果吸引大批途人及遊客圍觀，成功變潮人。
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