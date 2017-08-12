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﻿中學是籃球校隊 莊思敏自爆打波勁兇狠

2017-08-12 列印
■莊思敏好盡責，出活動騷腰又露腿。
■Jacquelin跟花式籃球達人學習「一指控球」。
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　　莊思敏（Jacquelin）昨日穿Bra Top短褲出席一花式籃球匯演，跟希臘世界級花式籃球達人Petros學習「一指控球」。

　　Jacquelin自爆是中學籃球隊隊員，曾代表學校出外比賽，坦言當年打波時非常兇狠是出名惡女。她有點尷尬︰「為咗贏我哋好兇狠，當時有隊友被撞斷手， 我哋喺洗手間內同佢報仇 。」因為蓄短髮又是籃球健將，Jacquelin承認吸引唔少師妹愛慕， 更曾因為收情信而被校務處處罰。
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