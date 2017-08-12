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﻿碧咸下周「煮」戰「地獄廚神」

2017-08-12 列印
■碧咸將與Gordon入廚競技。 網上圖片
■碧咸將與Gordon入廚競技。 網上圖片
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　　「萬人迷」碧咸與「地獄廚神」Gordon Ramsay（圖）向來老友鬼鬼，男神下周將作客好友的飲食節目與他比試廚藝；節目昨公開了宣傳片，可見兩人的對話火藥味甚濃！Grodon稱：「無人可以在我的廚房擊倒我！」又指碧咸雖然靚仔，卻不懂烹飪。碧咸聞言擺老婆Victoria上枱，更搞笑道：「我娶了一個Spice Girl（辣妹），我知道我的Spices（香料）。」此外，碧咸夫婦昨帶同4名子女在洛杉磯參觀劇集《摩登家庭》的拍攝場地。
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