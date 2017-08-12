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﻿陀B全智賢晒香肩仙氣滿瀉

2017-08-12 列印
■全智賢代言新相昨日曝光。網上圖片
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　　韓國女神全智賢去年2月為老公崔俊赫誕下囝囝後，今年6月宣佈再懷第二胎，預產期為明年初。

　　現時懷孕約4個月的全智賢雖已甚少出席公開場合，不過仍不忘低調開工為代言的品牌拍攝造型照。全智賢繼上月被網民拍下在巴黎為代言的服裝品牌拍宣傳照後，其代言的首飾品牌昨亦公開她的新相，相中「仙氣」滿瀉的全智賢，穿上白色露肩服裝，造型高貴兼優雅。
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