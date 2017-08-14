﻿陳展鵬主動拎咪免被插 胡定欣認澳洲行做大喊包

陳展鵬、胡定欣、陳山聰、姚子羚及鮑起靜等昨日出席劇集《同盟》宣傳活動，一班演員大玩遊戲，定欣瓹展鵬褲襠下，二人扭作一團，被鮑姐笑他們是「跨褲袋」造型；身穿性感透視裝現黑Bra的張秀文，玩遊戲起腳踢爆汽球不慎露打底褲。



陳展鵬早前與胡定欣一同接受訪問時，由定欣拿着所有咪而被指沒風度，昨日他主動拿咪並說費事因小事被人話，好像捉錯處。對於有報道指他全男班去睇波，女友單文柔就獨自去買Bra，展鵬稱睇波其中一位是他的爸爸；提到女友，他推說遲些再講。問是否想保護戀情而低調？他只謂這些私人事在專訪再說，昨日是宣傳劇集。



定欣與「胡說八道會」成員姚子羚自澳洲拍攝完畢返港，昨日一同出席活動，定欣謂此行難忘，六個女生發生的事意想不到。對於被子羚笑她是大喊包，她自認較感性容易喊，大家講了很多從沒講過的心底話，非常感動。