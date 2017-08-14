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﻿劉德華稱有幸監製《俠盜聯盟》

2017-08-14 列印
■劉德華、馮德倫和楊祐寧到台灣宣傳電影。
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　　由劉德華監製、馮德倫執導的電影《俠盜聯盟》，除演員陣容強勁外，更用上曾參與《極速激戰》及《海豹突擊隊》等荷里活大製作的攝影指導Shane Hurbut，難怪劉德華也直言：「能夠成為這部電影的監製，我感到非常榮幸。」Shane Hurbut今次拍攝出動專業級航拍機拍攝多場追逐大場面、12毫米手提攝影機模擬第一身視角，更有「秘密武器」，「我們用了Freefly Movi（手持雲台）系統，（拍攝時）可以輕鬆地跟隨演員移動；對於中國觀眾，這種運鏡方式是一種很特別的體驗。」
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