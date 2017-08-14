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﻿錢小豪望培育拳壇新貴

2017-08-14 列印
■小豪為泰拳賽事出任司儀。
■陶枳樽鍾情打泰拳的男人。
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　　錢小豪和陶枳樽昨日出席《2017年東亞泰拳錦標賽》，身為泰拳理事委員會之一的錢小豪為賽事擔任司儀。他稱今年參賽的選手有來自中、港、台、日、蒙古及澳門等7個不同地區，而香港的10位選手中，因好幾位拳手已達國際級及拳王級，希望他們能為香港爭光。小豪雖開設了兩間拳館，但因工作較忙，日後也想抽多些時間親自培育拳壇新貴。同場的陶枳樽則來支持泰拳教練作賽，學了一年泰拳的她，回憶起當初為節目接受選手訓練，因太過辛苦，練了15分鐘就反胃要衝入廁所嘔，不過至今仍堅持繼續學，笑言就算唔打得都有姿勢。
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