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﻿股巿暴跌投資失利 諸葛紫岐蝕到入肉

2017-08-14 列印
■諸葛紫岐因股巿下跌而損失不菲。
■諸葛紫岐同囝囝感情十分好。資料圖片
■黎美言不敢穿比堅尼玩衝浪。
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        諸葛紫岐（Marie）昨日以星級關愛大使身份出席繪畫活動，由於兒子薛華韜也喜歡畫畫，所以也帶同兒子到場，問到兒子最愛畫的是她還是爸爸？Marie笑稱兒子最愛畫的是恐龍和動物。

　　Marie透露近日港股暴跌，令她感到有點肉痛，她說：「不想講自己損失了多少，因為我相信會回升，（買甚麼股？）有石油股也有騰訊，真的有點入肉，因跌得太快令有些在手的股票走唔切，（會要求老公幫手？）不會，這些我們是分開的，很獨立的。」

　　同場的黎美言早前相約好友上郵輪由香港去沖繩，並打算在船上衝浪，她還帶備了六套比堅尼，但好友傳了一條短片給她看，片中女子在郵輪上玩衝浪時將泳褲沖甩，嚇得她不敢玩。
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