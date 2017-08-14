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﻿一家三口玩沙報喜 官恩娜宣佈懷第二胎

2017-08-14 列印
■Ella早前曾貼出錄新歌的相。
■Ella一家三口將迎來新成員。
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　　官恩娜（Ella）兩年前下嫁混血醫生Juan-Domingo Maurellet後，火速「造人」成功誕下「小王子」Garbriel（BeBe G）。此後，Ella一直停工專心相夫教子，一班粉絲為偶像過着幸福的家庭生活開心之餘，也盼Ella早日復出唱新歌。

　　Ella早於6月下旬曾表示已開始錄新歌，不過復出之期看來要再延遲了，因Ella前晚於社交網留言：「BeBe G has something to tell you.」並透過短片宣佈懷第二胎。短片中，只見Ella帶兒子到沙灘玩，更教他用樹枝寫字，最後發現原來寫了「Baby #2 Due Jan 2018」，片末更見一家三口拖手逛沙灘，幸福滿瀉！圖：網上圖片

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