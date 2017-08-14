 Advertisement
  • 2017年8月14日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 娛樂

﻿SEVENTEEN清唱《喜歡你》冧港迷

2017-08-14 列印
■SEVENTEEN前晚在亞博館開騷。
Previous Next

　　韓國男團SEVENTEEN相隔一年，前晚再度來港在亞博館舉行巡迴演唱會。13名成員準時於8時開騷，甫登場即說：「大家好，Hong Kong！Are you ready？」然後唱出《Pretty U》一曲打頭陣。

　　眾成員全晚不時賣口乖，當唱出《BEAUTIFUL》時更說：「You are so beautiful！」中國籍成員Jun又用廣東話說：「好開心再嚟到香港。」Woozi則用國語大叫：「想你們！」並大讚香港粉絲的歡呼聲很大，非常熱情。至於Jun跟另一中國籍成員The 8亦不停以普通話跟粉絲溝通，懂廣東話的Jun更清唱了一段Beyond的《喜歡你》冧粉絲，令歌迷拍爛手掌。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd