﻿同月生日齊慶祝 安仔Sammi食Q版自己賀壽

許志安上周六50歲牛一，而許太Sammi就本周六踏入45歲，兩公婆一向好鬼甜，慶祝生日當然黐住搞，一眾老友如蘇永康及雷頌德夫婦等人體貼地同兩位開小型生日會，無蛋糕但有壽星夫婦Q版造型的壽包，好得意。



據知Sammi專登由加拿大返港同老公一齊慶祝，最難得朋友好有心，安排兩大盆壽星夫婦Q版造型壽包，個個唔同樣，好花心思。唔知係咪出自整糕餅有一手嘅雷太呢？



而一直被指與Sammi似樣的趙頌茹（阿Yu）昨日出席活動時透露剛跟兩名女兒到新加坡旅行5天，她大呻無帶BB車非常後悔。她說：「喺香港佢哋已經唔使坐BB車，估唔到去到外地又變返BB，好易攰，又全程黐實我。」此外，談到早前跟Sammi合作拍的銀行廣告，阿Yu坦言其實唔覺似Sammi，只是上鏡時驟眼看有點像而已。



