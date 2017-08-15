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﻿楊洛婷開P宣佈佗B女

2017-08-15 列印
■楊洛婷同樂隊Dear Jane主音阿Tim好期待B女降臨。
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  大肚楊洛婷（Rabeea）一直無透露BB性別，日前，準父母舉行「BB Gender Reveal Party」向親友宣佈將出生的究竟是王子定公主。有好多圈中好友包括周家蔚、林奕匡等出席Party，派對以粉紅和粉藍色佈置為主，現場更有估大肚婆巨肚尺寸及猜B性別遊戲，猜中而被抽中的朋友更會獲得禮物。Rabeea最後以切蛋糕儀式來揭曉，結果是粉紅色蛋糕即佗B女，而Rabeea肚子已達40寸。
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