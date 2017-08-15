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﻿靚佬湯《職6》跳樓傷腳

2017-08-15 列印
　　現年55歲的荷里活影星湯告魯斯片約不斷，近日忙於在英國倫敦拍攝電影《職業特攻隊6》，不過昨日卻驚傳他拍攝一幕天台跳躍戲時不慎撞牆弄傷腳！

  據美國傳媒《TMZ》流出的短片可見，向來愛親身上陣的靚佬湯，當時要拍攝一場由一邊大廈天台跳到另一邊天台的場景。他雖然有吊威吔上陣，豈料跳躍時連番失手，撞向大樓外牆，他其後忍痛慢慢爬上天台，並一拐一拐走往陰涼處。

　　現場工作人員見狀，即上前扶實靚佬湯詢問其受傷情況，靚佬湯慢慢起身再拐住走往天台邊緣，並由威吔把他吊回原先的天台。報道又指，暫時仍無法確實靚佬湯的傷勢。
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