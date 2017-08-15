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﻿「星爵」基斯婚變後現身捧獎

2017-08-15 列印
■基斯獲Millie在台上送抱。美聯社
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　  荷里活電影《銀河守護隊》扮演「星爵」的基斯柏特，月初宣佈跟影星老婆Anna Faris離婚後，昨首度現身出席在洛杉磯舉行的《Teen Choice頒獎禮》。已除下婚戒的基斯除與《銀》片拍檔素兒莎丹娜同時獲選為最喜愛科幻電影男、女星；該片亦贏得最喜愛科幻電影。

　　基斯上台領獎先感謝粉絲的支持，曾於夏威夷生活的他又拿着滑浪板開玩笑表示：「當我初來到洛杉磯時，跟經理人表示我懂得滑浪，那是我其中一個說過的大話。」另外，回復單身的基斯在台上獲美劇《Stranger Things》童星Millie Bobby Brown上前抱抱，Millie更難掩其一臉陶醉的表情呢！
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