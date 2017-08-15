﻿帶嫩夫喪買爆篋 46歲鍾麗緹笠頭試衫走樣

下月就47歲嘅一代女神鍾麗緹（Christy），去年11月同細佢12年嘅內地男星張倫碩結婚。日前一連兩日，內地搵錢、香港使嘅人妻帶孻女Cayla及35歲嫩夫回港大手補倉，結果買爆篋，要買多個篋載貨，好誇張！其中一站，人妻喺名店笠頭衫試，勁走樣囉！



北上打拼多年嘅鍾麗緹育有三位千金，分別係19歲大女Yasmine、9歲二女Jaden和7歲細女Cayla。大女和年幼兩女唔同老竇，o依家再多個國產daddy，嘩！關係好複雜呀！



上星期，鍾麗緹返港連日血拼。首日下午，戴帽着穿窿牛仔褲配Stella McCartney厚底鞋嘅Christy帶細女Cayla及工人行中環ifc。



齊蔭Cayla似足媽咪好靚女，髮腳染咗藍色、又着上「暴走波鞋」喺商場滑嚟滑去，好活躍。一心嚟港狂掃貨嘅人妻，先去買多個五千幾蚊嘅黑色軟身大行李箱。之後買乳酪o氹囡，再入萬寧大手掃藥。埋單過千蚊有成串印花，靚媽咪又打算即場換多個好hit嘅迷你兵團行李篋，惜未有現貨。其後兩母女去咗Giuseppe Zanotti睇高跟鞋。最後，張太買咗兩對鞋一件褸，放低篋喺鞋店，上連卡佛繼續血拼。



翌日下午3時許，鍾麗緹兩母女再出動，今次老公張倫碩join埋一齊行皇后大道中嘅Joyce、Gucci等名店，入親去都有收穫，使錢唔手軟。由於要襯番大隻嫩夫，淡妝人妻明顯悉心打扮過，着件Deep V背心配牛仔短裙young look陪夫。其中喺意大利品牌N°21睇衫，兩公婆揀到忘晒形。見人妻喺店內笠頭試衫，頭髮凌亂、面容扭曲，昔日女神大走樣！



採訪 ︰ 張詠森



