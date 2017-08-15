﻿《戰狼II》登頂 衝50億票房 半百億功夫王吳京 9月襲港

內地功夫王吳京，近日憑驚人身手再度自編自導自演嘅動作片《戰狼II》，成功打出個未來，新片上月尾喺內地上映後，票房不斷締造歷史。截至昨日下午，內地票房收逾46億，料衝5、60億票房！新片內地封王，更躍身國際為華人爭光，暫以單一市場觀影人次1.2億，躋身全球第三位！（首位總人次為1.4億嘅催淚經典戲《Titantic》鐵達尼號）。43歲嘅功夫巨星吳京邁向「全球最強」，談到新動向，他謂做完晒宣傳後要暫時停工養傷。不過港fans有福嘞！吳京將於下月初來港為新戲宣傳，有望挑戰埋香港票房紀錄呢！



繼兩年前《戰狼》贏得票房口碑雙豐收後，令人期待嘅軍事題材電影《戰狼II》，上月27日載譽喺內地強勢上映。集編導演一身嘅吳京，打造出一部吳京式鐵血功夫，盡顯中國軍人炙熱戰魂嘅大片。結果新片不負眾望，內地上映13天收34億，打破周星馳執導嘅《美人魚》（33.9億），正式登頂中國電影票房冠軍的寶座。



停工休養幾個月



人氣飆升嘅「半百億功夫王」吳京，昨日接受本報電話訪問，有指他有逾十億分紅，連帶片酬都似火箭飆升，問他預計票房總收多少？新片酬幾多時？他都低調謂：「數字上的事，我不方便說，我只希望盡快做晒所有宣傳，見見太太（謝楠）和3歲兒子，因為太太跟方力申拍新戲，我又忙不停飛宣傳，兒子快認不到我了。加上多年來雙膝的軟組織嚴重磨蝕，早年曾兩度入院做治療。但因不停拍動作片而令舊患加劇，醫生叮囑我要停工休息一段日子入院治療，大約數個月吧，之後才可以接新工作。」問他自兒子出世後，工作順風順水，現更成國際巨星，有無打算追多個囡囡，湊成「好」字？他笑笑口說：「都要看太太的工作，時間上要配合。」最後，吳京謂下月初將來港宣傳呢部話題大片，到時同大家見面喎！



機會係留畀有預備嘅人，多年來同吳京合作《殺破狼》系列的Paco（黃柏高），一直睇好吳京，見對方成華人之光，亦戥對方開心說：「好佩服佢多年嚟嘅拼搏精神，值得佩服。至於《殺破狼III》，當然希望佢可以考慮參與啦！最重要係睇吓葉偉信和鄭保瑞兩位導演嘅劇本，可唔可以打動到吳京！」



協力 : 林書鉉、廖思慧