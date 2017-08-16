此外，Celine妹妹（譚芷昀）一家日前在機場入閘時，有人透過對講機問「借個女上位嗰個？」昨有報道指涉事者沒有機會解釋就遭解僱。蕭定一稱，相信有同事了解過是否有人執勤時批評旅客，但絕無要求解僱任何人。有傳涉事者已道歉，蕭表示會接受衷心道歉，有關公司亦可認真考慮處理方法會否太重。
加盟蕭定一旗下 張繼聰袋「最豐厚」酬勞
此外，Celine妹妹（譚芷昀）一家日前在機場入閘時，有人透過對講機問「借個女上位嗰個？」昨有報道指涉事者沒有機會解釋就遭解僱。蕭定一稱，相信有同事了解過是否有人執勤時批評旅客，但絕無要求解僱任何人。有傳涉事者已道歉，蕭表示會接受衷心道歉，有關公司亦可認真考慮處理方法會否太重。
新證據 林子健獨乘小巴往西貢
民主黨創黨成員林子健聲稱油麻地遭人擄走，案情峰迴路轉。警方昨凌晨以涉嫌誤導警務人員將林拘捕，確認他當日「安全離開」旺角。警方消息指，林當日獨自登上一輛開往西貢的小巴，之後在西貢發現其行蹤，不見其他可疑...
2017-08-16
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21億購英超球會 華商入主修咸頓
再有中國商人掌控英超球會，內地萊恩達董事長高繼勝與女兒高靖娜以個人名義，斥資二億一千萬英鎊，收購英超球會修咸頓八成股權，成為球會大股東。 高繼勝旗下萊茵達體育今年一月曾表示，該公司已與修咸頓達成收購股權協議，惟高氏父女最終選擇以個人名義，斥資二億一千萬英鎊（約二十一億一千萬港元），向修咸頓班主利勃海爾收購球會八成股權，有關交易已經完成。 英國傳媒引述消息報道，由於內地當局擔心資本外逃問題加劇、內地企業過度舉債海外併購融資，近日加強監管內地企業海外投資，高繼勝透過其在本港資產出資收購。 高繼勝其後發表聲明，讚揚利勃海爾及其父一直妥善管理球會，令球隊取得優異成績，他會以...
2017-08-16
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哈利波特「故居」99.5萬鎊放售
電影《哈利波特：死神的聖物》中，主角哈利波特位於高錐客洞的童年故居近日放售，該幢本名名為德維爾屋的十四世紀房舍，實際位於英國薩福克郡拉文納姆，設有六間睡房、接待廳、畫室等，花園卉種玫瑰、忍冬花、薰衣草、鳶尾花。今次是該幢房舍五年內第二度放盤，叫價為九十九萬五千英鎊（約一千萬港元）。英國報道，德維爾屋是繼倫敦唐街十號首相府，被人拍攝次數第二高的建築物。
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觀望濃減價增 元朗豪宅睇樓成交量俱轉靜
元朗西北區洋房業主態度硬淨，加上早前天氣惡劣及一手搶客，買家望而卻步，鮮少還價，令區內洋房近月交投淡靜。錦綉花園及加州花園已連續2個月僅錄單位數成交量，而8月迄今未錄成交。另外，一向交投疏落的夏威夷豪...
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油價走軟 零售商績差 杜指22000關爭持
美股周二個別發展，杜指高開後曾升45點，其後升幅收窄至單位數，在22000關口爭持，標普和納指其後曾走軟。儘管新出爐的經濟數據勝預期，但包括家得寶、Coach和Advance Auto Parts等零售商出爐季度業績或盈利預測欠佳，加上油價走軟，拖累大市早段表現。 今晨四時杜指收報21998點，升5點；納斯達克指數見6333點，跌7點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.02元，較香港收市價跌0.03元；中移（941）美國預託證券見87.08元，較香港收市價升0.33元。 歐洲三大主要股市後段亦向好，倫敦、巴黎和法蘭克福尾段升0.86%至1.45%。 美...
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阿辛斯奧搶韁博表現切塞
西班牙新星馬高阿辛斯奧為皇家馬德里於各賽事處子上陣都取得士哥，更豪言要乘C朗拿度今晚西班牙超級盃次回合停賽，延續首回合入世界波贏3:1之勇態。「銀河艦隊」有了這股新力量，主場勢再挫正值調整期的巴塞隆拿捧盃，直取主勝。 （香港時間周四凌晨5:00開賽） 在西超盃首回合後備上陣的馬高阿辛斯奧完場前為皇馬埋齋，領軍贏3:1先拔頭籌。此子由上季為「銀河艦隊」在歐洲超級盃首次上陣即取得士哥後，之後的西甲、歐聯和西班牙盃首次披甲都能成功破網。C朗上回合兩黃一紅被逐兼推撞球證被罰停賽五場，皇馬已經提出上訴，力圖證明C朗失平衡而非「插水」，以及推球證並無惡意，從而取消第二張黃牌和減...
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聲音導航 蒙眼纜車善心遊
昂坪360纜車沿途風光明媚，除可以視覺細賞，原來還能用心感受！下月舉辦的首個蒙眼纜車體驗日，將會由同行導賞員以聲音導航，讓你感受不一樣的美景，同時體驗視障人士活在黑暗的感覺，最重要是可為慈善出一分力！...
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咪神出擊 當正私人後花園 36E陳偉琪 黐仔草地纏綿
現年26歲嘅無線小花陳偉琪（Vicky），擁有36E「神cup」上圍，有幸同34D張秀文和36E陳婉衡，獲封新一代「無線咪神」。不過巨乳女神早前正式封盤，被影到與有紋身嘅健身猛男Billy密會，更上樓...
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社論——劣質政治 玩到幾時？
民主黨創黨成員林子健，報稱在油麻地遭操普通話口音的人擄走、禁錮和虐打，由於他來自反對派，事件變得政治敏感，全城矚目但也疑點重重。究竟發生何事？案情前晚有突破性發展。根據天眼片段，疑似林子健的男子，在林聲稱被擄期間，獨自在街上徘徊，並自行登上往西貢（即禁錮地點）的小巴。警方正調查最新資料，努力查明真相，公眾則希望事件盡快水落石出。如果證實有人出於某種動機，故弄玄虛，子虛烏有，須受嚴肅的處罰，以遏止他人效法，引起更多無必要的公眾恐慌。 林子健案件觸發爭議，有支持者無限上綱，未掌握任何證據，就指控事件是「跨境執法」，矛頭直指內地部門，亦有人散播信心危機論，形容港人人身自由不保；至...
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馬迷輸錢偶像照噓
前晚看許冠傑與譚詠麟合作的演唱會，入場前，紅館門口見到一位熟口熟面的仁兄，正自徬徨。我望真一眼，這位熟口熟面的仁吧兄正是同文的余伯樂，我連隨叫他一聲，問他徬徨甚麼？怪不得，原來他手上票就有三張，人卻得一個，約好了他的朋友臨時臨急說來不了，他自然徬徨。可惜我自己已買了票，否則也不會到場，想幫忙也無辦法。問他如何打算，他道如果仍找不到伴，他自己也不看了。我說這演唱會一票難求，豈不可惜？伯樂兄苦笑了一下，繼續忙於打電話找人救急，我自也不便多作打擾，話別便轉過身。最終伯樂兄如何了事，我待下次見面再問。 這個演唱會是一次集體回憶，唱的全是老歌，捧場的人無不耳熟能詳，再者兩位巨星踏慣台...
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