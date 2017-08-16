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﻿加盟蕭定一旗下 張繼聰袋「最豐厚」酬勞

2017-08-16 列印
■張繼聰高舉獲贈的金啞鈴。
■張繼聰高舉獲贈的金啞鈴。
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  本報上月獨家報道，張繼聰將簽約蕭定一旗下3年勁袋千萬，雙方昨日舉行簽約儀式，阿聰投身蕭定一旗下的hmv數碼中國集團，蕭定一即場送上金啞鈴，並稱看好阿聰成為張家輝的接班人！阿聰坦言簽下自己「最豐厚」的合約，並笑謂：「3年無咁少呀！我唔會透露銀碼。（太太謝安琪也會加盟？）傳聞而已，太太暫未有工作打算。」

  此外，Celine妹妹（譚芷昀）一家日前在機場入閘時，有人透過對講機問「借個女上位嗰個？」昨有報道指涉事者沒有機會解釋就遭解僱。蕭定一稱，相信有同事了解過是否有人執勤時批評旅客，但絕無要求解僱任何人。有傳涉事者已道歉，蕭表示會接受衷心道歉，有關公司亦可認真考慮處理方法會否太重。



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