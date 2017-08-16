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﻿50歲鄧兆尊跳鋼管舞玩命

2017-08-16 列印
■年過半百的鄧兆尊倒豎葱，眾人大為緊張「護駕」。
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  現年50歲、已故「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）的長子鄧兆尊，昨聯同李尚正等拍攝奇妙電視節目《Learning 男》。鄧兆尊即場挑戰高難度鋼管舞，成功做到倒豎葱等高危動作，現場人士為之嘩然。談到透過該節目學到不少東西，兆尊笑稱學按摩最有趣，問到會否為他的三位紅顏知己按摩？鄧兆尊即誇口說當然是他享受按摩。

  問到拍攝該節目酬勞是否很高？兆尊笑言助手以10年前舊價斟洽演出，故這次「意外地收得很少」。
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