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﻿苟芸慧性感戰影壇

2017-08-16 列印
■苟姑娘為拍戲推遲結婚。
■鍾健威將同黃美棋到加拿大出席林奕匡婚禮。
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  苟芸慧昨日出席彩妝品牌活動，首次為女模特兒塗胭脂。她透露下月將赴米蘭兩星期睇時裝展、訪問及拍影集，而年底將接拍愛情片，需要有少許性感，但尚在商討中，故未知性感尺度。她承認近期多了工作，很開心和感恩。問到會否沒時間結婚？她甜笑道：「嘩！大家真係好關心我，現在跟男友（陸漢洋）各有各忙，當然也想工作更好，因此暫將重心放在工作上先，結婚留待下一個階段。（如果又遇上好劇本豈非又要押後婚期？）這個會與對方商量，始終結婚是兩個人的事，要互相遷就。」



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