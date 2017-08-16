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﻿群星撐阿Sam阿倫玩到後台

2017-08-16 列印
■阿倫和靚靚等在後台又唱又跳！
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  阿Sam（許冠傑）和譚校長（阿倫、譚詠麟）合作的演唱會前晚演出第三場，多位圈中藝人好友紛到紅館撐場，到場嘉賓包括：張智霖（Chilam）、袁詠儀（靚靚）、狄波拉、陳國坤、黃伊汶、林子聰、梁烈唯和沈嘉偉等等。

  黃依汶帶同兒子陳真向校長請安，她更發現陳真充滿音樂細胞，欣賞演唱會期間全程手舞足蹈，足證兩位巨星的金曲感染力非凡，由一歲到一百歲都一樣識欣賞。拉姑和靚靚等更由台上玩到後台，跟校長又唱又跳！



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