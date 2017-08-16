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﻿安仔獲傑仔連送三吻

2017-08-16 列印
■安仔獲傑仔肉緊錫面。
■梁炳難忘與安仔和Sammi鬥吞蛇膽。
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　　許志安和蔡一傑昨到電台宣傳合唱歌《男藍》，傑仔於受訪尾聲特別捧出蛋糕，為剛於上周六50歲生日的安仔慶祝，傑仔除送上禮物還錫了安仔3啖，安仔被錫時不忘搞鬼地露出為難表情！問到草蜢演唱會可會請安仔上台唱歌？安仔笑稱不搞分化，若真的要唱也要看蔡一智及蘇志威意願；傑仔則稱自己一定得，但笑指阿智及蘇老闆很麻煩。

　　另外，梁漢文昨為《我的另一半音樂會》綵排時，不時飲用梁媽媽介紹的大海欖護聲，但梁炳卻難忘99年首次開演唱會時，獲安仔介紹他生「啪」蛇膽，當時他更與安仔和鄭秀文鬥「啪」蛇膽呢！
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