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﻿蘇康笑言偷運新衫入屋

2017-08-16 列印
■蘇永康相隔七年再錄影無線音樂節目。
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　　 蘇永康前晚錄影無線節目《流行經典50年》時憶述，上一次為無線音樂節目任嘉賓，已是7年前與張衛健、梁漢文和許志安以「Big Four」身份亮相，這次則為新推出的發燒碟《Love From The Last Century》作宣傳。

　　談到發燒新碟時，蘇康透露銷情不俗，為使音質更佳，同名黑膠碟已運到德國印製，約兩個月後將推出。問及可會購買專業音響欣賞自己首隻發燒碟？蘇康笑言置裝已被太太投訴，每次都要把新衫從後門偷運入屋，笑說：「仔細老婆嫩，真係負擔唔起嘞！」
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