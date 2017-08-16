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﻿咪神出擊 當正私人後花園 36E陳偉琪 黐仔草地纏綿

2017-08-16 列印
胸肌當枕頭 陳偉琪和年齡相若嘅男友Billy，enjoy露天「二人世界」瞓草地喪影。
有feel猛影 Vicky係咁猛影拍片，然後同男友開心share。
零食做tea 兩人對坐食魷魚絲、餅乾等，Vicky食完甜笑舔埋隻手指。
巨胸有煩惱 上位咪神早前接受本報訪問時自爆曾被網民inbox留言滋擾，有人要求其胸部特寫！
免費娛樂 Vicky拍拖去嘉年華玩餐飽，發福嘅佢不時扯鬆條裙。
水着小花 早前，Vicky(右)和陳芷尤(中)等拍攝節目《超強選擇一分鐘》時，奉旨着泳衣。
《男臣》做三妹 近日播出嘅新劇《超時空男臣》，Vicky(左)飾演田蕊妮三妹。
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        現年26歲嘅無線小花陳偉琪（Vicky），擁有36E「神cup」上圍，有幸同34D張秀文和36E陳婉衡，獲封新一代「無線咪神」。不過巨乳女神早前正式封盤，被影到與有紋身嘅健身猛男Billy密會，更上樓度春宵！日前下午，低胸Vicky與男友現身中環海濱，食吓零食聽吓歌happy過日辰，之後有feel到喪影甜蜜照，更影到連體瞓草地，女方當男友胸肌當枕頭，咪神調情真人騷，當正喺屋企咁free喎！

近年大台愛玩Amazing summer和《三日兩夜》，專派甜心養眼咪神出擊，其中一個就係有「翻版陳妍希」之稱嘅陳偉琪。Vicky一一年奪溫哥華華裔小姐亞軍後，一三年由加拿大回流參選港姐，落選後加入無線。好快即被認胸唔認人嘅高登巴打畀like，捧佢做女神。

  日前周末下午4時許，穿上低胸橫間連身裙嘅Vicky和男友戴上情侶帽連體行中環ifc。咪神新仔Billy Tam由英國回流，跟女友同樣「鬼聲鬼氣」外，更身兼健身中心教練，以及一間健身用品店嘅「揸fit人」，周身肌兼兩手有紋身嘅Billy跟熱衷打籃球、愛做gym嘅Vicky絕配。拖友喺商場window shopping歎冷氣。未幾入超市買袋飲品零食，繑手離開。原來咁好天氣，拖友就plan咗行過附近嘅中環海濱活動空間拍拖漫步。咁啱當日有嘉年華，有live band唱歌幾好feel。

瞓地喪影

  兩人先對坐食零食醫吓肚，見Vicky食魷魚絲、餅乾等，食完甜笑舔埋隻手指，好滿足。而鬼妹仔向出面坐，豪邁蹺腳時險走光。食飽飽，女方拉男友揸機，同表演者合照，然後行入草地影相拍片，影影吓，兩人如置身無人之境，見Vicky索性瞓埋落男友個胸度玩自拍。Billy仲鬼咁合作，雙手凌空托住個頭，就晒女友。喪影一輪甜蜜照，女方終於肯收手，繼續胸壓男友身體貼身吹水，男方耳仔紅晒一臉陶醉，睇見眼冤！

採訪 : 李權威
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