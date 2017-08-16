﻿咪神出擊 當正私人後花園 36E陳偉琪 黐仔草地纏綿

近年大台愛玩Amazing summer和《三日兩夜》，專派甜心養眼咪神出擊，其中一個就係有「翻版陳妍希」之稱嘅陳偉琪。Vicky一一年奪溫哥華華裔小姐亞軍後，一三年由加拿大回流參選港姐，落選後加入無線。好快即被認胸唔認人嘅高登巴打畀like，捧佢做女神。
日前周末下午4時許，穿上低胸橫間連身裙嘅Vicky和男友戴上情侶帽連體行中環ifc。咪神新仔Billy Tam由英國回流，跟女友同樣「鬼聲鬼氣」外，更身兼健身中心教練，以及一間健身用品店嘅「揸fit人」，周身肌兼兩手有紋身嘅Billy跟熱衷打籃球、愛做gym嘅Vicky絕配。拖友喺商場window shopping歎冷氣。未幾入超市買袋飲品零食，繑手離開。原來咁好天氣，拖友就plan咗行過附近嘅中環海濱活動空間拍拖漫步。咁啱當日有嘉年華，有live band唱歌幾好feel。
瞓地喪影
兩人先對坐食零食醫吓肚，見Vicky食魷魚絲、餅乾等，食完甜笑舔埋隻手指，好滿足。而鬼妹仔向出面坐，豪邁蹺腳時險走光。食飽飽，女方拉男友揸機，同表演者合照，然後行入草地影相拍片，影影吓，兩人如置身無人之境，見Vicky索性瞓埋落男友個胸度玩自拍。Billy仲鬼咁合作，雙手凌空托住個頭，就晒女友。喪影一輪甜蜜照，女方終於肯收手，繼續胸壓男友身體貼身吹水，男方耳仔紅晒一臉陶醉，睇見眼冤！
採訪 : 李權威